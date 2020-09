Podenzano. Controlli su macchine da gioco: irregolari 6 esercizi su 9

A Podenzano, a seguito dei controlli per il rispetto delle normative sul gioco d’azzardo effettuati dai Carabinieri della stazione di San Giorgio, sono risultati non in regola 6 pubblici esercizi su 9.

L’Arma fa sapere: “Solo per tre di questi non sono state riscontrate mancanze documentate, per gli altri sei, invece, i militari che hanno eseguito l’ispezione hanno riscontrato l’inosservanza dell’ordinanza sindacale del Comune di Podenzano che disciplina gli orari di funzionamento di questi dispositivi. Infatti le slot sono state trovate in funzione in fasce orarie non consentite ed in alcuni casi con avventori intenti a scommettere denaro. È stata quindi interessata l’autorità amministrativa deputata a comminare le sanzioni pecuniarie o eventualmente a disporre la sospensione all’esercizio pubblico delle attività”.

Il Sindaco Alessandro Piva ha dichiarato: “Abbiamo chiesto ai militari di intensificare i controlli nei pubblici esercizi, per verificare il rispetto delle normative anti covid ed evitare assembramenti. Nell’ambito di queste attività i Carabinieri, che ringrazio, hanno svolto anche questa verifica, contestualmente in tutti i pubblici esercizi presenti sul territorio. Ovviamente chi non ha rispettato i termini, dovrà essere sanzionato come è previsto dalla normativa”.

