Pnrr 2: approvato emendamento dei relatori su proroga concessioni scommesse e amusement

Risulta approvato l’emendamento presentato ieri al Senato dai relatori Cangini e Rojc al Piano nazionale di ripresa e resilienza 2 al quale stanno lavorando le Commissioni riunite 1a e 7a di Palazzo Madama.

Come PressGiochi può anticiparvi in anteprima, la proposta approvata dalle Commissioni riunite prevede:

Proroga concessioni scommesse – “Nelle more dell’approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi previsto dal Documento di economia e finanza per l’anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di Bilancio 2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuità delle entrate erariali, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, è prorogato a titolo oneroso fino al 30 giugno 2024.

Gli oneri concessori dovuti – si legge nella proposta emendativa – a decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti il 30 aprile e il 31 ottobre, sono confermati nella misura definita dall’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono definiti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali”.

Amusement –

All’art. 110, comma 7 del TULPS, dopo la lettera c ter è aggiunta la seguente: “c-quater) Con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter), basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e/o video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38 commi, 3-4, della legge 23 dicembre 2020, n. 388.

Per tali apparecchi resta fermo comunque l’obbligo di versamento dell’imposta sugli intrattenimenti”.

PressGiochi