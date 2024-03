Playtech: un 2023 performante grazie a LatAm e Snaitech

Forte di un +7% negli incassi (da 1,601.8 mld euro del 2022 a 1,706.7 mld) e, soprattutto, di un incremento del 9% dell’Ebitda (da 395.4 mln a 432.3 – bilancio rettificato), Playtech saluta positivamente il 2023, anche se di contro riporta una leggera flessione – sempre nel bilancio rettificato – del Post tax profit e dell’EPS diluito, che è un indice particolarmente importante del potenziale di crescita futura dell’azienda.

Sul fronte B2B il dato FY 2023 degli incassi è cresciuto dell’8% a €684,1 mln (FY 2022: €632,4 mln), che sale al 14% alla luce del bilancio rettificato (€182 mln). Il contributo maggiore è stato offerto dalle operazioni in LatAm, ed in particolare in Messico con Calipay (ma c’è una disputa legale incorso fra le due aziende), Colombia (Wplay), Brasile (Galerabet). Negli States, Playtech è in forte ascesa grazie alle tante partnership strette con operatori di primo piano (tra cui l’ultimo è con Hard Rock Digital), mentre in Canada sta mettendo a frutto la collaborazione con NorthStar, che è ancora in fase di espansione. Nel complesso, nelle Americhe Playtech ha visto aumentare il fatturato del 46% a €211,9 mln.

Nell’ambito della strategia volta ad aumentare i ricavi B2B di 200 – 250 milioni di euro nel medio termine, Playtech sta anche cercando di diversificare la propria base di ricavi attraverso il modello di business SaaS (Software as a Service), che si rivolge ai fornitori che non lo hanno accesso a PAM+ )Playtech’s Player Account Management). La previsione di raggiungere un obiettivo di ricavi SaaS a medio termine pari a 60/80 milioni di euro si sta rivelando realistica, visto che rispetto al 2022 la crescita dei ricavi è stata di oltre il 50%

Sul versante B2C si registra un aumento del giro d’affari del 5% (da €983,1 mln a €1,037 mld) e dell’adjusted EBITDA del 6% (€250,3 mln). Il maggiore driver è sempre Snaitech: incassi +5% a €946,6 mln (FY 2022: €899,8 mln) e stesso incremento per l’adjusted EBITDA (€256.1 mln contro i €244 mln del ‘22). Grazie a queste performance, il brand Snai mantiene la propria posizione di leadership nel market share italiano (GGR retail + online).

Il rifinanziamento a fine giugno 2023 con nuova obbligazione da 300 milioni di euro a scadenza 2028 al 5.875% ha permesso all’operatore con base nell’Isola di Man di rafforzare il proprio bilancio, estinguendo i 200 milioni di titoli senior in scadenza lo scorso anno e rimborsando il debito insoluto nell’ambito della linea di credito rotativa esistente, che ora è completamente inutilizzata.

