Playtech registra un utile netto di 112,3 milioni di euro nel 2021

Playtech ha registrato un utile netto rettificato di 112,3 milioni di euro per l’anno finanziario 2021, in vista dei colloqui in corso su una potenziale acquisizione dell’attività da parte di TTB Partners.

I ricavi per i 12 mesi al 31 dicembre sono stati pari a 1,21 miliardi di euro, in aumento del 12,0% rispetto a 1,08 miliardi di euro dell’anno precedente. Analizzando questa performance, B2C è rimasta la principale fonte di reddito di Playtech per l’anno, con ricavi da questa parte del business in aumento dell’11,3% a 663,7 milioni di euro. La maggior parte di questi ricavi B2C proveniva dal marchio Snai in Italia.

Playtech ha affermato che questo risultato è stato guidato quasi interamente dalla crescita dell’online, poiché la vendita al dettaglio ha continuato a risentire dell’impatto delle restrizioni del nuovo coronavirus (Covid-19) in alcuni mercati durante la prima parte dell’anno. Ciò includeva l’assenza di attività di vendita al dettaglio per quasi l’intero periodo del primo semestre 2021 in Italia. Per il B2B, i ricavi sono aumentati del 12,0% su base annua a 554,3 milioni di euro, con Playtech che ha evidenziato una crescita in particolare in Messico, Polonia, Italia, Grecia e Paesi Bassi.

Tuttavia, l’azienda ha affermato che l’ulteriore crescita in questa parte dell’attività è stata frenata dalla diminuzione osservata in Germania a causa di modifiche normative, mentre ha anche registrato cali nel mercato del Regno Unito.

Di conseguenza, l’utile non rettificato di Playtech è stato di 605,0 milioni di euro, dopo una perdita di 52,7 milioni di euro l’anno precedente.

“I nostri risultati per l’intero anno dimostrano la qualità della tecnologia di Playtech e lo slancio in tutto il gruppo”, ha affermato l’amministratore delegato di Playtech Mor Weizer. “La nostra forte performance è supportata dalla nostra attività B2B, in particolare dall’enorme crescita che abbiamo visto nelle Americhe. Abbiamo compiuto reali progressi nell’esecuzione della nostra strategia negli Stati Uniti, supportati da nuove licenze, nuovi lanci e nuove partnership, e continuiamo ad andare sempre più rafforzandosi in America Latina, sostenuti da nuovi accordi strategici in tutta la regione. Nel B2C, la storia è simile, con Snaitech che continua a sovraperformare il mercato, raggiungendo la posizione di marchio numero uno nelle scommesse sportive e nella vendita al dettaglio in Italia”. Weizer ha anche fatto riferimento a una serie chiave di eventi che hanno avuto luogo durante l’anno, tra cui la vendita del suo ramo Casual e Social Gaming e la cessione della sua divisione di trading finanziario Finalto a Gopher Investments, che dovrebbe essere completata entro la fine dell’anno.

