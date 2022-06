Playtech proroga i termini per la presentazione di un accordo a TTB al 15 luglio

Il consiglio di amministrazione di Playtech Plc ha annunciato questa mattina che il fondo di Hong Kong TTB Partners ha ottenuto un periodo di proroga per presentare un accordo per

Il consiglio di amministrazione di Playtech Plc ha annunciato questa mattina che il fondo di Hong Kong TTB Partners ha ottenuto un periodo di proroga per presentare un accordo per acquisire il gruppo.

La precedente scadenza per la presentazione dell’accordo di TTB Partners era fissata al 17 giugno, una data che è stata prorogata a venerdì 15 luglio, poiché la governance di Playtech ha informato gli investitori che “sono in corso discussioni tra la Società e TTB e i progressi continuano”.

Il fondo di Hong Kong che ha corteggiato Playtech da febbraio ha il supporto del CEO di Playtech Mor Weizer, che ha scelto di sospendere temporaneamente la sua leadership dell’azienda per supportare l’offerta di TTB Partners.

Gli azionisti di Playtech anticipano un’offerta che supererà i 2,7 miliardi di sterline avanzata dal corteggiatore di ASX Aristocrat Leisure a febbraio, che è stata accettata dal consiglio di amministrazione di Playtech ma sarebbe stata rifiutata dal consorzio di investitori asiatici di Playtech.

Tuttavia, TTB Partners affronta il suo accordo contro una prospettiva economica radicalmente cambiata, poiché i mercati finanziari indicano l’esito quasi certo di una recessione globale, con una fiducia bassa su fusioni e acquisizioni e investimenti in titoli tecnologici.

Nonostante i venti contrari in arrivo, Playtech ha registrato un “eccellente inizio” di negoziazione, generando risultati positivi sull’EBITDA di 100 milioni di euro, attribuiti alla crescita di tutte le unità di gioco B2C e B2B. A seguito del suo aggiornamento commerciale positivo del primo trimestre, la governance di Playtech ha informato di avere contingenze su tutti gli scenari e le opzioni relativi al futuro dell’azienda.

“Attualmente, il Comitato Indipendente ritiene che concedere ulteriore tempo alle discussioni per svilupparsi ulteriormente sia nel migliore interesse degli azionisti della Società e delle altre parti interessate”, si legge nella dichiarazione di Playtech. “Di conseguenza, il Comitato Indipendente ha chiesto al Panel on Takeovers and Mergers di prorogare il termine entro il quale TTB deve chiarire le proprie intenzioni. Il Collegio ha concesso questa proroga”.