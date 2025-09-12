Playtech: nel primo semestre ricavi a 387 milioni di euro, la vendita di Snaitech spinge la crescita

La vendita di Snaitech a Flutter Entertainment, completata il 30 aprile 2025, ha generato proventi netti di circa 2 miliardi di euro, di cui 1,8 miliardi distribuiti agli azionisti tramite dividendo straordinario. Parte dei proventi è stata utilizzata per rimborsare il bond residuo da 150 milioni di euro, rafforzando il bilancio del Gruppo e ponendo le basi per una crescita futura più solida.

E’ quanto si legge nel bilancio semestrale di Playtech che registra ricavi totali a 387 milioni di euro, in calo del 10% rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre i ricavi B2B sono scesi a 347,6 milioni di euro (-9%), riflettendo le modifiche all’accordo con Caliente Interactive. L’EBITDA rettificato ha raggiunto 91,6 milioni di euro, confermando le aspettative rafforzate dalla guidance emessa ad agosto.

Nonostante la contrazione dei ricavi, l’azienda ha registrato un utile netto di 1.575,8 milioni di euro, in forte aumento rispetto ai 6,1 milioni del primo semestre 2024, grazie principalmente alla plusvalenza derivante dalla cessione di Snaitech. L’utile per azione diluito ha raggiunto 5,118 euro, contro 0,02 euro nello stesso periodo dell’anno precedente.

Sul fronte internazionale, Playtech ha continuato la sua espansione negli Stati Uniti, entrando nel West Virginia, suo quarto stato iGaming regolamentato, con il fatturato complessivo di USA e Canada in crescita del 64% a 21,8 milioni di euro. In America Latina, i ricavi sono diminuiti del 32% a 87,7 milioni di euro, principalmente a causa della rinegoziazione dell’accordo Caliente e delle difficoltà normative in Colombia.

La divisione SaaS ha registrato una crescita del 73%, raggiungendo 57,3 milioni di euro, mentre Live iCasino ha continuato a mostrare una forte domanda, con nuovi tavoli lanciati all’MGM Grand Las Vegas per i mercati regolamentati fuori dagli Stati Uniti.

Il CEO Mor Weizer ha commentato:

“Questi risultati dimostrano il forte inizio che Playtech sta facendo nel suo ritorno alle origini come azienda prevalentemente B2B. Siamo molto soddisfatti degli utili superiori alle aspettative e continuiamo a vedere significative opportunità di crescita, soprattutto nel mercato americano e con il passaggio del Brasile a un mercato regolamentato.”

Infine, Playtech si conferma sulla buona strada per raggiungere un EBITDA rettificato per l’intero anno 2025 tra 250 e 300 milioni di euro, consolidando così una posizione finanziaria solida e una piattaforma per la crescita futura.

PressGiochi