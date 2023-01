Playtech, nel 2022 stimato utile a 400 mln di euro

Playtech PLC – società di sviluppo di software per il gioco d’azzardo con sede nell’Isola di Man – afferma di aver continuato a registrare una forte performance dopo la pubblicazione dei risultati intermedi a settembre. Ora prevede un utile rettificato prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell’ammortamento per il 2022 di almeno 400 milioni di euro, con un aumento del 26% rispetto ai 317,1 milioni di euro del 2021.

Playtech afferma che la crescita è guidata dalla sua attività Snaitech in Italia, di cui detiene una partecipazione del 71%, nonché dalla sua divisione business-to-business. Snaitech è una piattaforma di scommesse con sede a Milano, acquistata da Playtech nel 2018.

Playtech pubblicherà i suoi risultati per il 2022 il 23 marzo.

Nonostante i buoni risultati, Playtech mira a semplificare le sue attività. L’anno scorso, ha scaricato la sua divisione finanziaria Finalto vendendola a Gopher Investments, con sede a Hong Kong, in un affare da 250 milioni di dollari in contanti. Playtech ha definito l’ultima vendita “un passo significativo” nel suo obiettivo strategico di semplificare il gruppo. “La vendita di Finalto è stata completata nel luglio 2022, rappresentando un passo significativo nella nostra strategia dichiarata per semplificare il Gruppo e concentrare i nostri sforzi sui mercati del gioco d’azzardo B2B e B2C ad alta crescita”, ha dichiarato il CEO di Playtech, Mor Weizer. “Rimaniamo ben posizionati per capitalizzare le entusiasmanti opportunità di mercato future, guidando una crescita sostenibile a vantaggio di tutti i nostri stakeholder”.

Restano quindi messe da parte le intenzioni del gruppo di una possibile vendita delle sue attività B2C Snaitech, almeno temporaneamente, dopo che l’azienda ha stabilito che i buoni risultati dell’azienda italiana sarebbero stati meglio valorizzati rimanendo parte del gruppo. Negli ultimi mesi, il presidente del gruppo Brian Mattingley aveva affermato che non sembrvaa il momento giusto per Playtech di vendere la divisione, e che invece era fiducioso che la strategia migliore fosse continuare a consentirle di crescere.

