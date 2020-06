Playtech e Mansion prolungano la loro partnership di altri cinque anni

Mansion Group ha ampliato il proprio accordo di fornitura con Playtech Plc, aggiungendo un’ulteriore piattaforma di scommesse sportive per la sua proprietà Casino.com. L’estensione di prodotti e servizi segue i termini del contratto di rinnovo di Mansion con Playtech come fornitore leader di tecnologia e piattaforme per altri cinque anni. Aggiornando le parti interessate, Mansion ha confermato che cercherà di espandere la capacità di Casino.com aggiungendo nuovi componenti di scommesse sportive, oltre a ulteriori inventari relativi agli sport di Playtech, incluso quello degli sport virtuali HD dell’azienda.

Karel Manasco, Amministratore delegato di Mansion, ha dichiarato: “Siamo molto entusiasti nel continuare la nostra partnership di lunga data con Playtech, la loro comprovata esperienza ci consente di offrire la migliore esperienza per i nostri giocatori. L’aggiunta del loro sportsbook digitale fornirà ai nostri clienti una piattaforma multi-gaming ed il meglio dei giochi online, tutto sotto lo stesso tetto”. Ulteriori sviluppi della partnership vedranno Playtech fornire un’estensione del prodotto di scommesse sportive per il marchio MansionCasino entro la fine dell’anno.

Shimon Akad, Chief Operating Officer di Playtech, ha dichiarato: “Siamo lieti di continuare a supportare Mansion nella posizione di leader di mercato. Questo è un ulteriore passo nell’evoluzione della nostra forte partnership e siamo entusiasti di far parte della loro crescita. Insieme, possiamo supportarli nel fornire un’esperienza ancora più personalizzata e responsabile e non vediamo l’ora di vedere il successo sui mercati nei prossimi anni”.

PressGiochi