Playtech chiude il 2022 con ricavi per 1,6 mld di euro

Playtech ha pubblicato oggi i suoi dati finanziari per l’anno fiscale 2022, riportando un aumento del 33% dei ricavi a 1,6 miliardi di euro grazie al rafforzamento delle attività B2B e alla performance della sua controllata, Snaitech.

La società ha spiegato di aver generato entrate B2B per 632,4 milioni di euro dai mercati regolamentati, il 14% in più rispetto all’anno precedente.

I suoi ricavi B2C, che includono Snaitech e white label, sono cresciuti del 48% a 983,1 milioni di euro. La società con sede a Londra ha registrato un EBITDA rettificato di 405,6 milioni di euro per l’anno fiscale 2022, che è superiore del 20% (22% su base valutaria costante). Il solo EBITDA rettificato di Sanitech è cresciuto del 39% a 254,2 milioni di euro, trainato dalla riapertura dei siti di vendita al dettaglio nel giugno 2021 dopo la pandemia. Playtech ha acquisito una partecipazione del 70,6% in Snaitech, per 291 milioni di euro nell’aprile 2018 e poi ha aumentato la sua partecipazione al 96,5% in pochi mesi. La performance di entrambi i semestri rimane forte per la società che ha generato 792,3 milioni di euro nel primo semestre 2022 con un EBITDA rettificato di 203,8 milioni di euro.

Tuttavia, l’unità B2C ha registrato una perdita di EBITDA post-integrazione di 11 milioni di euro per la sua attività di scommesse sportive italiane HappyBet.

“Il 2022 è stato un anno di notevole forza per Playtech, in cui abbiamo registrato ricavi ed EBITDA record, superiori alle aspettative del mercato. Tutte le parti del business hanno contribuito a questa performance, con B2B alimentato da Europa (Regno Unito escluso) e Americhe, e la performance di B2C sostenuta da Snaitech nel mercato italiano sia al dettaglio che online”, ha dichiarato il CEO di Playtech, Mor Weizer.

Ulteriori momenti salienti operativi hanno visto Playtech espandere le sue operazioni B2B in Messico attraverso una partnership con Caliente e stabilire la sua tanto attesa presenza negli Stati Uniti in nove stati degli Stati Uniti, lanciando nuovi clienti Hard Rock Digital e Parx Casino.

Inoltre, Playtech ha chiuso lo scorso anno la vendita di Finalto alla Gopher Investments di Hong Kong. L’accordo prevedeva un corrispettivo in contanti di 228,1 milioni di dollari, che ha portato anche a un utile da cessione di 15,1 milioni di euro. Sebbene Finalto fosse un’unità altamente redditizia, Playtech ha semplificato il suo core business con la vendita.

Il gruppo tecnologico ha inoltre ceduto il 100% di Statscore a LSports e contemporaneamente ha acquisito una partecipazione del 30,89% in LSports, un fornitore di dati per società di scommesse sportive e media.

“Abbiamo iniziato bene il nuovo anno finanziario e annunciato la firma della transazione storica con Hard Rock Digital e, nonostante la continua incertezza macroeconomica e politica, rimaniamo fiduciosi nelle nostre prospettive future, nonché nella nostra capacità di fornire valore a tutti i nostri stakeholder in modo sostenibile e responsabile”, ha aggiunto Weizer.

