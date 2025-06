Playout da brividi: Samp e Salernitana in campo per la salvezza

È tempo di playout in Serie B e la tensione sale alle stelle: Sampdoria e Salernitana si preparano a scendere in campo domenica 15 giugno alle 20:30 per la gara d’andata dello spareggio salvezza, in un doppio confronto che deciderà quale delle due squadre manterrà la categoria. Una sfida che vale una stagione intera, con il destino di due piazze storiche del calcio italiano appeso a un filo.

I blucerchiati, penalizzati dal peggior piazzamento in classifica, dovranno fare qualcosa in più: in caso di parità complessiva al termine dei 180 minuti, saranno infatti i campani a ottenere la salvezza. Per questo la gara d’andata al “Ferraris” diventa cruciale. La Samp vuole sfruttare il fattore campo e l’esperienza dei suoi uomini offensivi per indirizzare subito la doppia sfida. Servirà attenzione, concretezza e quel qualcosa in più che spesso è mancato durante l’anno.

La Salernitana, dopo la retrocessione dalla Serie A, vuole evitare il tracollo. Il vantaggio regolamentare è un’arma in più, ma servirà una prestazione solida, soprattutto in trasferta. Ogni gol può pesare come un macigno. Marino chiede compattezza, grinta e lucidità.

Per questo match i bookies di Betsson vedono la Sampdoria favorita con il segno 1 a 2.20, mentre il successo della Salernitana è bancato con il 2 a 3.30. Il pareggio è quotato a 3.15. L’Over 2,5 si gioca a 2.17, l’Under a 1.62; Goal a 1.90, No Goal a 1.80. Tra i risultati esatti più giocati abbiamo: l’1-1 quotato a 6.00, l’1-0 a 7.00 e lo 0-1 bancato a 9.00.

PressGiochi