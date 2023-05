Playoff Serie B. Il primo atto è tra Sudtirol e Reggina. Gara incerta ma i padroni di casa sono favoriti per la semifinale, a 1,48

La Serie B torna in campo per i playoff che mettono in palio l’ultimo posto per la Serie A. Con Frosinone e Genoa che hanno già staccato il pass per

La Serie B torna in campo per i playoff che mettono in palio l’ultimo posto per la Serie A. Con Frosinone e Genoa che hanno già staccato il pass per il massimo campionato, sono in sei a sfidarsi per l’ultimo posto rimasto: i primi a incrociarsi in una gara unica sono Sudtirol e Reggina con i padroni di casa che giocano i playoff per la prima volta nella loro storia e i calabresi che sperano in un ritorno in Serie A dopo 14 anni. Per gli esperti di Sisal la gara è in equilibrio ma la squadra di Bisoli è leggermente favorita, a 2,50, si sale a 3,10 per la vittoria degli uomini di Pippo Inzaghi, il pareggio è a 3,00. Il Suditirol è in vantaggio anche per il

passaggio turno, a 1,48, anche in virtù del fatto che se il match finisse in pareggio anche ai supplementari, avrebbe la meglio per il miglior piazzamento in classifica. Si sale a 2,60 per la conquista della semifinale da parte della Reggina.

A candidarsi protagonisti sono Odogwu da una parte, in gol a 3.25, e Galabinov dall’altra, già decisivo nella vittoria sull’Ascoli che ha regalato ai calabresi l’accesso ai playoff, la cui rete è a 3,75. I gol però non saranno molti, le due squadre non si sbilanceranno per non concedere vantaggi, ecco allora che l’Under 2,50, a 1,47,

prevale sull’Over, proposto a 2,50. Difficile che la squadra che passa in vantaggio possa poi perdere il match, l’ipotesi Ribaltone è infatti a 9,75.

Tra le sei pretendenti alla Serie A rimaste, sia il Sudtirol che la Reggina non si piazzano tra le favorite: la vittoria dei playoff degli uomini di Bisoli è a 9,00, a 12,00 quella dei calabresi. Davanti a tutti comanda il Bari, a 3,00, che se la dovrebbe giocare fino alla fine con il Cagliari e il Parma, entrambe a 3,50. Fanalino di coda il Venezia, a 16,00.

PressGiochi