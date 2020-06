Planetwin365 riapre i suoi shops

Dopo che il dilagare della pandemia e il conseguente DPCM dello scorso 8 marzo aveva comportato la chiusura dei circa 1.000 shop in Italia, SKS365 annuncia la riapertura in sicurezza dei centri Planetwin365, nel totale rispetto delle modalità e tempistiche stabilite dalle diverse disposizioni regionali.

L’azienda ha messo in atto una serie di interventi e misure per tutelare la salute di clienti e dipendenti nella ripartenza di tutto il network retail. Nelle settimane scorse, ogni gestore ha ricevuto uno specifico Opening Safety Kit da SKS365, contenente una serie di dispositivi di protezione individuale tra cui mascherine, gel igienizzanti e barriere divisorie per poter riaprire proprio nel momento in cui anche le principali competizioni sportive nazionali e internazionali stanno per riprendere.

“È stato un momento cruciale per l’azienda, assolutamente necessario vista la diffusione del Covid-19. Durante il lockdown abbiamo risposto attivamente alla campagna #IOrestoCasa, per proteggere la salute del pubblico e dei nostri retailers, che sono i nostri primi e più importanti ambasciatori su tutto il territorio italiano – ha commentato Alexander Martin, CEO di SKS365, proprietario del brand Planetwin365 – Abbiamo inoltre sviluppato una serie di iniziative per migliorare la nostra esperienza di prodotto sia nei punti fisici che online, per offrire servizi più innovativi per i nostri clienti. Grazie all’enorme impegno di tutti, oggi possiamo dire che i nostri negozi riapriranno in modo operativo, sicuro e persino migliore.”

“Con la riapertura dei nostri negozi, sono entusiasta di poter annunciare questo importante aggiornamento del sistema di offerta, importante sia per clienti sia per i gestori – ha commentato Jim Parkins, Chief Product and Technology Officer di SKS365 – Il nuovo sistema di prenotazione di scommesse self-service Planetwin365 rappresenta il più grande cambiamento da quando è stato lanciato il nostro network retail. Oltre a migliorare in modo significativo la velocità e l’esperienza nell’effettuare scommesse, insieme ai nostri terminali di scommesse leader di mercato, il nuovo software aiuterà i retailers e i clienti a mantenere il distanziamento sociale richiesto. Inoltre, localizzare tutti i nostri 1000 negozi Planetwin365 è più facile ora, con un nuovo sistema che riunisce 45 soluzioni di social mapping. Non vediamo l’ora di ripartire con la nostra offerta di prodotti più forte di sempre.”

