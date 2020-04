Planetwin365: pronto il safety kit per la riapertura della rete dopo il lockdown

In attesa di conoscere le misure che il Governo metterà in atto per la graduale riapertura delle attività produttive, l’Italia si prepara a fronteggiare la ripresa in totale sicurezza dopo oltre un mese di blocco totale del Paese per contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19.

SKS365, tra i principali concessionari di betting in Italia con il brand Planetwin365, ha deciso di inviare alla propria rete di circa 1000 punti vendita dislocati sul territorio un Opening Safety Kit composto da mascherine con filtro FFP2 e guanti in lattice monouso per tutto lo staff, mascherine eco-friendly per i clienti, gel igienizzante, adesivi da applicare sul pavimento per il distanziamento della clientela, divisori in plexiglass per i prenotatori e per le casse.

“Siamo rimasti vicini ai gestori che, dopo le disposizioni legate al contenimento del Coronavirus, hanno tenuto chiuso lo shop nel rispetto delle regole e della pubblica sicurezza – ha commentato Luca Grisci, Director of Retail di SKS365 – e per aiutarli a ripartire nella migliore delle condizioni abbiamo preparato un kit anticipando il momento in cui sarà possibile aprire i punti vendita. È uno dei contributi che riteniamo essenziale, oltre che utile a far sentire il sostegno e la presenza ai nostri partners in questo momento così delicato.”

Il Safety Kit sarà distribuito gratuitamente in concomitanza dell’apertura dei punti vendita Planetwin365 una volta definiti i criteri del Governo in materia di gestione dei negozi scommesse, in modo da garantire che l’attrezzatura fornita sia conforme alle disposizioni stabilite, come ha aggiunto Grisci: “Tutto il materiale fornito nell’Opening Safety Kit è stato già certificato dagli organi competenti e dalle autorità sanitarie, dunque in linea con le disposizioni attualmente vigenti in materia di riapertura degli esercizi commerciali, ma attendiamo eventuali nuove integrazioni a cui poterci attenere, per fornire ciò che serve a far ripartire l’attività rispettando in pieno le direttive.”

PressGiochi