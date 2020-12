Planetwin365.it offline, Sks365: “Guasto tecnico non dipendente da noi. Nessuna violazione né rischio per i conti di gioco”

SKS365 precisa le ragioni del guasto tecnico che ha interessato il sito Planetwin365.it, offline per oltre 24 ore: “Ci scusiamo con gestori, partner e utenti per questo disservizio, causato da un malfunzionamento della connessione internet non direttamente gestita da noi. Si è trattato, infatti, di un problema tecnico inerente al provider che assicura la connettività con Sogei, con cui siamo stati in contatto continuo e costante per monitorare il processo di risoluzione. Il Team Planetwin365 è al lavoro per informare tutti gli interessati sul corretto ripristino del servizio avvenuto questa mattina. Tuttavia – prosegue la nota – teniamo a precisare nuovamente che la natura di tale disservizio non è legata a nessun tipo di problematica diversa da quella di carattere tecnico e che ciò non ha riguardato i nostri software o qualsiasi parte dei sistemi informatici da noi gestiti. Pertanto, nessun conto o profilo né alcun dato sensibile è stato messo a rischio da questo inconveniente improvviso, del quale siamo profondamente rammaricati.”

