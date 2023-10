PlanetPay365 inaugura il nuovo flagship store a Torino

Nel pomeriggio di giovedì 12 ottobre si terrà l’inaugurazione del primo flagship store in territorio piemontese di PlanetPay365, l’innovativa piattaforma multiservizi di proprietà di Planet Entertainment – SKS365 Group. In

Nel pomeriggio di giovedì 12 ottobre si terrà l’inaugurazione del primo flagship store in territorio piemontese di PlanetPay365, l’innovativa piattaforma multiservizi di proprietà di Planet Entertainment – SKS365 Group. In occasione dell’apertura del nuovo punto vendita, situato a Torino in via Po 26, l’Official Value-Added Services Partner del club granata ha previsto un evento speciale: a partire dalle 15, due giocatori del Torino FC incontreranno i tifosi in un “MEET & GREET” durante il quale sarà possibile scattare foto e farsi firmare un autografo dai propri beniamini. L’accesso all’evento sarà possibile fino a esaurimento posti e al seguente link sono aperte le registrazioni per partecipare: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-meet-greet-con-i- giocatori-del-torino-fc-723936953917.

Nel corso dell’inaugurazione, si potranno conoscere più da vicino i servizi dell’innovativa piattaforma: dalle ricariche telefoniche, alle Gift Card dei più importanti brand, dai pagamenti di bollettini postali, alla biglietteria online per eventi sportivi, concerti e spettacoli grazie alla sinergia con TicketOne. Il nuovo punto vendita, inoltre, sarà anche rivenditore ufficiale del merchandising granata e delle Gift Card fisiche del Torino FC appositamente pensate per i tifosi.

L’inaugurazione del nuovo flagship store rafforza ulteriormente il legame tra PlanetPay365 e il territorio piemontese, e la partnership con il Torino FC è stata di fondamentale importanza per accrescerne il valore e la brand awareness. In questa seconda stagione insieme, la sinergia con il club granata proseguirà con nuove attivazioni e iniziative di engagement, volte a valorizzare ulteriormente la passione e l’entusiasmo dei tifosi.

PressGiochi