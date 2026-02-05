Pirate Pledge Frozen Seas guida le novità della settimana su StarCasinò

Quattro nuovi titoli debuttano in piattaforma dal 2 al 5 febbraio, guidati dall’esclusiva Swintt e dalle evoluzioni tecnologiche firmate Pragmatic Play, ELK Studios e Play’n GO

L’inizio di febbraio segna un nuovo capitolo per l’offerta di intrattenimento di StarCasinò, che prosegue la sua strategia di espansione del catalogo attraverso una selezione accurata di titoli capaci di spaziare tra atmosfere polari, richiami classici e ambientazioni mitologiche. La settimana si apre lunedì 2 febbraio con il debutto in esclusiva di Pirate Pledge Frozen Seas, sviluppata da Swintt.

Questa slot trasporta i giocatori in un’avventura piratesca tra i ghiacci, dove la narrazione si fonde con una struttura tecnica solida. Il titolo si distingue per la capacità di bilanciare un tema tradizionale con funzioni dinamiche, offrendo un’esperienza immersiva supportata da una veste grafica curata nei minimi dettagli.

Sempre nella giornata di lunedì, la piattaforma accoglie Jokers Jewels Hold and Spin di Pragmatic Play. In questo caso, il provider punta su una rivisitazione di un grande classico, integrando la celebre meccanica “Hold and Spin” che aggiunge un ulteriore livello di profondità strategica al gameplay. Il gioco mantiene l’estetica essenziale e iconica dei titoli ispirati ai joker, arricchendola però con una volatilità e un potenziale di vincita pensati per chi ricerca un ritmo di gioco incalzante e immediato.

Il percorso tra le novità prosegue martedì 3 febbraio con l’arrivo di Tropicool 5 firmata ELK Studios. La serie Tropicool è ormai un punto di riferimento per gli amanti delle meccaniche a cascata e delle griglie espandibili; questo quinto capitolo non delude le aspettative, confermando l’abilità del provider nello sviluppare feature complesse e moltiplicatori che interagiscono in modo organico durante le sessioni. L’ambientazione, che gioca sul contrasto tra il clima tropicale e gli elementi ghiacciati, fa da cornice a una struttura matematica sofisticata.

A chiudere il ciclo di lanci settimanali, giovedì 5 febbraio, è il turno di Rise of Olympus 1000 di Play’n GO. Il titolo rappresenta l’evoluzione di uno dei pilastri della produzione del provider, elevando il concetto di potenza divina attraverso una griglia 5×5 dove i simboli dei grandi dèi dell’Olimpo scatenano modificatori unici. La versione “1000” si caratterizza per una spinta significativa sulla capacità dei moltiplicatori, che possono raggiungere vette notevoli durante i round bonus, offrendo una sfida di alta intensità che conclude degnamente la programmazione della settimana.

Le nuove release sono già integrate nell’ecosistema di StarCasinò, pronte per essere esplorate da chi cerca nel gioco online un mix di narrazione visiva e innovazione tecnologica.

PressGiochi