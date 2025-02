Piove di Sacco (PD): irregolarità nelle sale VLT, sanzioni per i gestori delle attività

Nel corso della mattina del 19 febbraio 2025, nell’ambito dell’attività di vigilanza, prevenzione e controllo del territorio effettuata dalla Polizia di Stato di Padova, il Questore della provincia Marco Odorisio ha disposto l’intensificazione dei controlli di strutture ricettive, considerato l’anno giubilare e la conseguente presenza di numerosi turisti in città.

Nell’ambito dei compiti di questa Divisione, nel corso della sera di lunedì 17 febbraio, personale della Squadra Amministrativa ha proceduto al controllo di due sale VLT di Piove di Sacco.

Nel corso di un primo controllo di una sala VLT, l’ispezione ha portato ad accertare che i 26 apparecchi da gioco erano accesi nella fascia oraria 18:00/20:00 in difetto a quanto disposto dalla LRV 38/2019 ed, in particolare, un terminale era utilizzato da 1 giocatore. Tale violazione prevede la sanzione di € 500 per ogni apparecchio in funzione. Inoltre all’interno del locale, dov’è presente una zona fumatori, la porta della sala dedicata era aperta nonostante vi fossero fumatori all’interno e il fumo si fosse propagato in tutto il locale: tale violazione prevede la sanzione di € 660.

Altresì, gli apparecchi da gioco erano tutti installati all’interno della sala fumatori, non garantendo così l’offerta del gioco anche ai giocatori non fumatori: tale inosservanza, risultando in violazione delle prescrizioni ex art. 9 TULPS previste dalla licenza, comporta il deferimento del gestore, cittadina cinese di 35 anni, all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 17 TULPS.

Nel corso di un secondo controllo di un’altra sala VLT del comune, l’ispezione ha portato ad accertare che all’interno del locale, dov’è presente una zona fumatori, la porta della sala dedicata era aperta nonostante vi fossero fumatori all’interno e il fumo si fosse propagato in tutto il locale. Tale violazione prevede la sanzione di € 660.

Inoltre, al momento dell’accesso degli operatori, la porta d’ingresso alla sala era chiusa e per entrare era necessario suonare il campanello e attendere che il gestore, dopo aver controllato le telecamere, sbloccasse la serratura elettrica con un comando a distanza. Tale inosservanza, risultando in palese violazione dei canoni di sorvegliabilità previsti dall’art.153 REG. TULPS, comporta il deferimento del gestore, cittadina cinese di 36 anni, all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 221 TULPS.

PressGiochi