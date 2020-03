Piombino, niente più Slot, Gratta e Vinci e Lotto a causa del COVID-19

“Non è il momento per tollerare alcuni comportamenti. Anzi: se da questa azione qualcuno si allontanerà dal vizio del gioco, noi ne saremo felici”. Con queste parole il sindaco di Piombino Francesco Ferrari ha disposto, con un’ordinanza contingibile e urgente, con effetto immediato e fino al 25 marzo, la sospensione della vendita nelle tabaccherie di tutti i tipi di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, ad esempio new slot, gratta e vinci, 10 e lotto.

Il sindaco, ha spiegato: “Purtroppo negli ultimi giorni ci sono pervenute diverse segnalazioni relative alla presenza abituale e molto frequente di persone dedite a questo tipo di giochi presso le tabaccherie. Ci è sembrato pertanto doveroso prendere un provvedimento chiaro in questa direzione, augurandoci che possa aiutare anche a disincentivare le forme di ludopatia che in alcuni casi sono collegate a queste abitudini. Voglio inoltre ringraziare la categoria dei tabaccai per la sensibilità e la comprensione dimostrata in questa occasione, aldilà delle sicure perdite economiche che possono derivare da questo provvedimento, nella consapevolezza della priorità della tutela della salute pubblica”.

PressGiochi