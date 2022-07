Pinnacle entra a far parte di IBIA

Il marchio internazionale di scommesse sportive online Pinnacle è diventato membro dell’International Betting Integrity Association (IBIA).

Pinnacle (precedentemente noto come Pinnacle Sports) è stata fondata nel 1998 e ha licenze operative in più giurisdizioni tra cui Malta, Svezia e Italia. Pinnacle offre una vasta gamma di opzioni di scommesse sportive ed è stato uno dei primi ad adottare i mercati delle scommesse sugli eSport, che risale al 2010.

Pinnacle ora alimenterà la piattaforma globale di monitoraggio e avviso dell’integrità delle scommesse leader di IBIA. L’operatore si unisce a molti dei principali operatori di scommesse sportive regolamentate nel mondo, con i membri dell’associazione che rappresentano oltre $ 137 miliardi (€ 115 miliardi) di fatturato globale delle scommesse all’anno e quasi il 50% di tutte le attività di scommesse online degli operatori commerciali regolamentati.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Le dimensioni e la portata delle operazioni di scommesse sportive di Pinnacle lo rendono un’aggiunta preziosa alla rete globale di monitoraggio e allerta di IBIA. Il nostro elenco crescente di membri si impegna a garantire livelli elevati di integrità e protezione di eventi sportivi e prodotti di scommesse allo stesso modo. È piacevole che così tanti operatori leader come Pinnacle abbiano scelto IBIA come partner preferito per l’integrità delle scommesse sportive”.

Paris Smith, CEO di Pinnacle, ha dichiarato: “La nostra attenzione all’integrità non si applica solo ai nostri clienti, ma anche agli stessi organi di governo, un’area che è sempre più importante per gli operatori di gioco responsabile. Siamo lieti di diventare membri dell’IBIA e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con l’organizzazione per combattere la corruzione e la manipolazione legate alle scommesse”. Gareth Gray, Sport Integrity Manager di Pinnacle, ha dichiarato: “In Pinnacle, l’integrità è una priorità. Diventando un membro di IBIA, questo evidenzia la nostra attenzione all’integrità sportiva e mostra il nostro impegno nella lotta alla manipolazione sportiva e nel fornire ai nostri clienti un ambiente sicuro e divertente”.

PressGiochi