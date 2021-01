Pink Panther, la slot che continua ad appassionare i giocatori online

Ha 58 anni, è uno dei personaggi più famosi della storia del cinema d’animazione ed è pronta a tornare sul grande schermo. La Pantera Rosa nata come semplice comparsa nei titoli d’apertura dei lungometraggi con protagonista l’ispettore Clouseau, interpretato prima da Peter Sellers e poi da Steve Martin, è successivamente diventato il cuore pulsante di 124 cortometraggi, quattro serie TV e altrettanti speciali televisivi e tornerà presto al cinema con la regia di Jeff Fowler.

Ma quanti sanno che la Pantera Rosa è addirittura la protagonista di una slot machine?

Si tratta della Slot Pink Panther, il gioco della pantera rosa, uno dei più amati del web che esattamente come il cartoon è divertente e appassionante, con grafiche e musiche coinvolgenti.

Firmata da Playtech, la Slot Machine Pink Panther mette a disposizione sia una versione demo che una a pagamento. Si presenta con 5 rulli e 40 linee di pagamento regolabili. La grafica è impostata con uno sfondo bianco in classico stile cartone animato con la Pantera appoggiata di spalle al rullo di sinistra.

Tra i simboli con i quali possiamo giocare, troviamo le orme della Pantera Rosa, gli occhiali da vista, la vernice rosa, le bombe e l’integerrimo ispettore Clouseau. La Pantera rappresenta il simbolo Wild che può sostituire ogni altro segno per completare sequenze vincenti, ad eccezione dello Scatter. Per contro, il logo Pink Panther costituisce lo Scatter che innesca il sistema dei Free Spin (giri gratis).

Per quanto riguarda le puntate, si possono scommettere fino a 10 gettoni per linea, e si può usare il comodo pulsante Max Bet per scommettere il maggior numero di monete al valore stabilito (es. 1 centesimo con una puntata massima di 4€). Inoltre, c’è la possibilità di raddoppiare le vincite grazie al Raddoppio fino a ben €5.000.

Ma le sorprese non finiscono qui. La slot online Pink Panther offre una grande varietà di giochi bonus, come Wheel of Pink, Crack the Pink Code, The Color Pink e Pink Trail.

I bonus si attivano in maniera del tutto casuale ogni volta che la corda della Pantera Rosa viene calata dall’alto.

Con Wheel of Pink Bonus la Pantera fa girare due ruote, garantendo premi in contanti, mentre al giocatore è consentito di girare ancora o raccogliere quanto accumulato; nel Bonus The Color Pink, Clouseau e la Pantera Rosa dipingono una parete di numeri di color blu e rosa. Quanti sono i numeri blu e quanti quelli rosa? Tanto il premio verrà maggiorato; il Pink Trail mette l’ispettore Closeau sulle tracce di una serie di impronte che conducono ad un diamante rubato! Ogni impronta vale un premio in contanti!

Il bonus Crack the Pink Code, infine, consente di aprire delle casseforti contenenti giochi free, moltiplicatori di vincite o un jolly in espansione sul rullo 3 dei giochi free. Ma il gioco finisce quando la Pantera Rosa apre una cassaforte contenente dinamite.

Come se non bastasse, questa slot non tanto diversa dalle slot fisiche, dà ai giocatori anche due esclusivi Adventure Jackpot: Major Pink e Minor Pink. Il gioco si attiva casualmente e senza alcun requisito di puntata, non si deve far altro che aprire le 12 porte a disposizione, per scoprire quale personaggio vi sia nascosto. Se si trovano 5 pantere rosa si ottiene il Major Pink jackpot. Con 4 pantere si viene premiati con il Minor Pink jackpot, mentre con tre ispettori ci si deve accontentare di un premio di consolazione fisso.

PressGiochi