Piero e Gaetano: di nuovo in marcia per protestare contro le problematiche del settore giochi pubblici

Sono partiti questa mattina da Civitavecchia, dopo essere arrivati ieri in treno da Alessandria, dove operano per uno dei concessionari del settore del gioco pubblico.

Piero e Gaetano, rinominati ormai come i ‘marciatori del gioco legale’ sono pronti a marciare di nuovo verso Roma, questa volta per chiedere la riapertura del settore del gioco troppo discriminato dalle chiusure e dagli interventi del Governo centrale che non hanno supportato a sufficienza questi lavoratori. E nel nome dei lavoratori del gioco, che si è anche tenuta ieri una Assemblea nazionale dei sindacati che hanno inviato al Governo un appello comune per chiedere una riapertura urgente del settore.

Piero e Gaetano arriveranno oggi a Ladispoli, ma sono determinati a far valere le ragioni del settore. Infatti, ci annuncia Gaetano: “La prossima marcia sarà direttamente tra Alessandria e Roma. Una grande marcia di protesta contro le preannunciate chiusure che varranno per tutto il mese di aprile. Per il nostro settore questo non è più sostenibile. Siamo alla disperazione”.

“In occasione della manifestazione del Piemonte a Torino contro la definitiva entrata in vigore della legge regionale abbiamo avuto un caloroso sostegno da parte di tutti icolleghi e speriamo che la maggioranza in Regione riesa quanto prima a modificare la legge regionale per la sopravvivenza delle aziende legali del settore giochi”.

“Mercoledì – conclude Gaetano – saremo a Piazza Montecitorio per sostenere le donne che da mesi protestano per riaprire sale giochi, scommesse e bingo”.

