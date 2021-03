Piero e Gaetano arrivano a Castel di Guido, pronti domani a ‘marciare su Roma’

Domani è la volta della città eterna, ma oggi Piero e Gaetano sono arrivati a Castel di Guido nella loro penultima tappa di questa marcia per rivendicare i diritti degli operatori del gioco legale.

Erano partiti domenica da Civitavecchia. Domani arriveranno a Roma per protestare mercoledì insieme alle donne del gioco legale.

Hanno percorso per protesta 180 km, se si contano quelli già percorsi tra Alessandria e Torino per protestare la scorsa settimana contro la legge regionale del Piemonte. Ma promettono che la prossima avventura in marcia sarà tra Alessandria e Roma contro le annunciate chiusure che si protrarranno – come annunciato – anche per tutto il mese di aprile. “Non è possibile continuare a star chiusi – affermano. Siamo alla disperazione”.

PressGiochi