Piemonte. Tronzano (Lega): “Modifica legge sul gioco d’azzardo bloccata da 70mila emendamenti”

Settimana intensa in consiglio regionale per il braccio di ferro con l’opposizione sulla modifica della legge sul gioco. La scelta di cambiare la legge è legittima e lecita e punta a ristabilire principi del diritto a nostro giudizio inviolabili. Attualmente è in aula bloccata dall’ostruzionismo dell’opposizione. 70.000 emendamenti (oggettivamente fuori misura, anche se legittimi) non devono comunque impedire di approvare una legge che vuole tutelare posti di lavoro (LAVORATORI DEL COMPARTO GIOCO LEGALE), legalità e libertà di impresa. Ciò che è stato reso legale dallo Stato non può essere cancellato da una legge retroattiva. Per inciso ricordo che la proposta mette l’accento soprattutto su prevenzione, salute, cura, sensibilizzazione.