Piemonte. Rossi (PD): “Prima di cancellare la legge sul gioco, ascoltiamo i nostri medici”

“Le regioni sono intervenute sulla materia del gioco solo per gli aspetti sociosanitari. Questo perché il fenomeno del gioco ha cambiato la società e il mondo sanitario negli anni ha segnalato alla politica questo pericolo. Lo stesso mondo che oggi ci chiede di non modificare la legge Chiamparino. Oggi cancellare una legge senza un confronto con le nostre strutture per la dipendenza che non possiamo permetterci di fare. Dobbiamo ascoltare il mondo della medicina e il suo punto di vista sulla questione”.

Lo ha dichiarato il consigliere dem Domenico Rossi intervenendo a sostegno di una delle richieste di sospensiva della trattazione della legge sul gioco presentata dai colleghi della minoranza in Consiglio regionale Piemonte.

PressGiochi