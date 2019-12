Piemonte. Rossi (Pd): “Contro l’azzardo, non cedere alle richieste di produttori e gestori”

Auguri di buone feste nel segno della lotta al gioco d’azzardo. Sono quelli che fa Domenico Rossi consigliere del gruppo Pd della Regione Piemonte che ripercorre il lavoro svolto nel corso dell’anno.

“Ho riservato un’attenzione particolare alle battaglie che da sempre mi stanno a cuore- afferma -. Proprio su una di queste ho concentrato i miei sforzi: quella per la difesa della Legge Regionale per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico approvata all’unanimità nell’aprile 2016 e che la maggioranza intende modificare profondamente. In due anni il gioco d’azzardo è calato del 9,7% (a fronte di un aumento del 1,6% nel resto d’Italia) e le perdite dei cittadini sono diminuite di circa 500 milioni, passi avanti troppo importanti per vanificarli arrendendosi alle richieste del mondo dei produttori e dei gestori di apparecchi da gioco. Mi opporrò in aula e vi chiedo di sostenermi firmando la petizione che ho lanciato nelle scorse settimane che ha raggiunto quasi 3mila firme”.

PressGiochi