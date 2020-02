Piemonte: Regione avvia consultazioni online su progetti di modifica della legge sul gioco

La Regione Piemonte ha aperto le consultazioni presso le Commissioni Economia e Sanità e legalità ai due progetti di legge in materia di gioco d’azzardo, uno proposto dal Movimento 5 Stelle e l’altro dalla Lega per la modifica della legge regionale.

Ricordiamo che il primo progetto di legge M5S a firma Bertola definisce nuovi luoghi sensibili ed estende il criterio delle distanze al comune limitrofo ed interviene sulle limitazioni temporali all’esercizio del gioco e dispone il fermo degli apparecchi per il primo giorno di pagamento delle pensioni.

L’altro progetto a firma Lega con il consigliere Leone mira ad eliminare la retroattività delle disposizioni legate alle distanze ed applicate alle sale giochi.

La consultazione, il cui termine è fissato per il 27 febbraio 2020 alle ore 9.30 riguarda quindi le proposte di legge nn. 53 “Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico)” e 56 “Ulteriori modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 ‘Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico’

PDL n.53 Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico)

PDL n.56 Ulteriori modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 ‘Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico’

