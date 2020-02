Piemonte. Ravetti (Pd): “Dati assessorato dimostrano che la legge contro il gioco funziona”

“Questa legge non è stata ancora del tutto applicata e nonostante questo i dati dell’assessorato dimostrano che stiamo andando nella direzione giusta. Quindi noi difendiamo il percorso. Difendiamo la salute e il benessere dei piemontesi e faremo il possibile per evitare – soprattutto in questa fase – che la legge venga modificata”.

E’ quanto ha dichiarato a Buongiorno Regione il consigliere Domenico Ravetti del Pd commentando la proposta di legge della Lega che vuole modificare la legge sul gioco d’azzardo piemontese intervenendo sulla retroattività”.

PressGiochi