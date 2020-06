Piemonte. Presentato emendamento per modificare la legge sul gioco d’azzardo. Bertola (M5S): “Operano di notte come ladri”

“Operando di notte come i ladri, la Giunta di centrodestra che governa il Piemonte ha presentato un emendamento che stravolge la legge regionale sul contrasto al gioco d’azzardo patologico”.

La denuncia arriva da Giorgio Bertola del M5S che scrive: “Siamo sconvolti e inorriditi dal modo di operare di questa maggioranza. Arroganza, totale chiusura al dialogo, aggiramento delle regole, ignoranza delle reali esigenze e delle difficoltà dei cittadini: i propri interessi prima della salute!

Questa mattina in sede di Consiglio scopriamo per caso un emendamento, che vanifica totalmente il contrasto al gioco d’azzardo patologico!

In questo momento storico questo dramma sociale rischia di esplodere per via delle difficoltà economiche e psicosociali causate dall’emergenza Covid-19 e Lega e Cirio annullano le protezioni previste dalla legge per gli esercizi precedenti all’entrata in vigore della legge, tra cui il fondamentale distanziamento dai luoghi sensibili dei punti di gioco.

Noi pensiamo sia necessario invece puntare sulla prevenzione, investendo risorse nelle strutture come i ser.D, che contrastano le dipendenze patologiche, per questo ho presentato alcuni emendamenti.

La Lega insieme a chi governa il Piemonte saranno invece responsabili delle tragedie familiari e personali di chi sarà travolto dalla dipendenza patologica dal gioco d’azzardo, anche a causa della loro prepotenza e indifferenza”.

PressGiochi