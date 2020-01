Piemonte. Preioni (Lega) propone alla Comm. Legalità di affrontare il tema del gioco legale

In Regione Piemonte si è tenuta ieri la prima seduta operativa della nuova Commissione Legalità del Piemonte, presieduta da Giorgio Bertola.

All’ordine del giorno, infatti, c’era la “Programmazione dei lavori: raccolta delle proposte”.

La questione del gioco e della legge regionale è stata una delle proposte introdotte da Alberto Preioni della lega che ha parlato della tutela dei tanti addetti che in Piemonte operano nel gioco legale.

A rispondergli il presidente della Commissione Bertola, che a fine seduta, ha affermato che la sua “opinione personale circa la legge che riguarda il gioco d’azzardo in Piemonte, è quella di un approfondimento della materia, anche con sedute delle Commissioni competenti in congiunta. Bisogna anche sentire Ires, che fa le clausole valutative per il Piemonte”.

PressGiochi