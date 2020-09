Piemonte: Piossasco discute mozione a tutela della legge regionale sul gioco

Il Consiglio Comunale di Piossasco è convocato, in seduta pubblica e sessione straordinaria, MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE ALLE ORE 18.30 presso la Bocciofila di Piossasco, via Dante Alighieri 18. Tra i punti all’rdine del giorno, sarà discussa anche la mozione relativa alla “Difesa Legge Regionale n. 9/2016 “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”.