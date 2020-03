Piemonte, nonostante le restrizioni crescono i dati sul gioco d’azzardo nel 2019

Nel 2019, la spesa nei giochi del Piemonte ha superato il miliardo di euro. Mentre cresce il dato dei giochi online, rallenta quello delle slot e vlt, ma comunque il gioco d’azzardo continua a registrare numeri importanti, con il numero di giocatori che continua ad aumentare.

Torino e provincia fa la parte del leone, con 530 milioni di euro. In calo del 6,5% le slot e del 9,2% le VLT. Le scommesse sportive salgono invece a 17,7 milioni di euro (+9,2%),ma l’incremento maggiore è stato registrato per i virtual games (+14,8%) per un totale di 7 milioni di euro.

Analizzando nel dettaglio la spesa delle altre provincie piemontesi, in evidenza Cuneo con 114,4 milioni di euro, Alessandria con 112,2 milioni, Novara con 93,2 milioni e Asti con 51,8. A chiudere la graduatoria troviamo la provincia di Verbano Cusio Ossola con 50,6 milioni di euro, Vercelli con 49 milioni e Biella con poco più di 39 milioni di euro.

Esaminando i dati forniti dal casino online betnero, Torino risulta essere la città dove si è giocato di più sul web dopo Roma, Milano e Napoli. Guardando al dato complessivo del 2019 sul territorio nazionale, gli italiani hanno speso ai giochi quasi 19,5 miliardi di euro. Una raccolta complessiva che ha toccato i 110,5 miliardi, di cui 74,1 miliardi derivanti dal gioco fisico e 36,4 miliardi da quello online.

Da un’attenta analisi dei dati relativi all’azzardo offline e online, possiamo affermare che il comparto del gioco gode ancora di ottima salute, malgrado le restrizioni imposte dai precedenti governi, con risultati degni di nota in Piemonte e in generale in Italia.