Piemonte. Marello (Pd): “Difendiamo la legge contro le ludopatie, no a modifiche”

Il Gruppo Consiliare Partito Democratico del Piemonte ha indetto per oggi la conferenza stampa “#NoiNonStiamoAlGioco: Nessun passo indietro sulla legge a contrasto del gioco d’azzardo patologico”. Tema centrale delle dichiarazioni è stata la Legge Regionale n. 9/2016, nata con l’obiettivo di prevenire il gioco d’azzardo patologico (GAP), che rappresenta un vero e proprio dramma socio-sanitario al punto che il Ministero della Salute ha deciso di inserirlo nei LEA a partire dal 2017, facendosi carico delle persone che cadono in una situazione di tale dipendenza, senza contare i fenomeni correlati come quello delle crisi familiari e del sovraindebitamento.

A tal proposito il Consigliere Regionale Maurizio Marello ha dichiarato: «Difendiamo una legge approvata all’unanimità nel 2016 che deve essere applicata in ogni sua parte perché ha rappresentato un modello per molte altre regioni e sta dando risultati importanti nella lotta contro le ludopatie. La difendiamo dal tentativo della maggioranza che ha già proposto la modifica di questa legge il cui iter è già avviato in commissione. La piaga del gioco sta mettendo in ginocchio persone e famiglie e se da un lato lo Stato incassa parecchio dal gioco dall’altra spende non pochi soldi per fare fronte al disagio personale e sociale che esso provoca specie tra le persone più fragili».

“La Legge Regionale n. 9/2016 si pone l’obiettivo di prevenire il gioco d’azzardo patologico (GAP), che rappresenta un vero e proprio dramma socio-sanitario al punto che il Ministero della Salute ha deciso di inserirlo nei LEA a partire dal 2017, facendosi carico delle persone che cadono in una situazione di tale dipendenza, senza contare i fenomeni correlati come quello delle crisi familiari e del sovraindebitamento” spiega Domenico Rossi.

“Una delle azioni più significative della legge – prosegue il vicepresidente della Commissione Sanità – è quella di rendere meno pervasivo il gioco d’azzardo, che negli ultimi decenni ha visto una crescita esponenziale a causa di un eccesso di offerta a livello globale, che non ha nemmeno risentito della crisi del 2008. In Italia, da quando lo Stato ha deciso di “fare cassa” con il gioco d’azzardo – a partire dagli anni ’90 -, l’offerta è aumentata raggiungendo ogni luogo e spazio di vita dei cittadini: la diffusione delle macchinette è di una ogni 132 abitanti, solo Giappone e Australia fanno peggio, rispettivamente 28 e 122, nel mondo”.

“Oggi, grazie a un rapporto di IRES Piemonte sugli effetti della legge abbiamo i primi dati a disposizione: dal 2016 ad oggi assistiamo ad una riduzione del gioco fisico del 9,7%, a fronte di un aumento del 1,6% nel resto d’Italia, e delle perdite dei cittadini del 17,8% (nell’ordine 500mila euro). Tutto questo senza uno spostamento verso l’online che in Piemonte cresce meno che nel resto d’Italia. Invece di tornare indietro occorre applicare la legge anche sulle VLT e soprattutto far partire il piano di prevenzione pronto da aprile 2019” afferma Rossi.

“Ci sono i pareri e poi ci sono i dati, chi amministra dovrebbe tenere in considerazione questi ultimi. E’ aumentato il gioco illegale: falso. E’ aumentato il gioco online: meno che nelle altre regioni italiane” aggiunge Diego Sarno.

“Abbiamo il dovere di tutelare i Sindaci e gli amministratori locali coraggiosi – prosegue Sarno – quelli che con ordinanze hanno applicato la norma restrittiva: modificando la Legge Regionale del 2016 daremmo un segnale a questi amministratori, il segnale che da ora in poi saranno soli ad affrontare questa problematica sanitaria e di ordine pubblico”.

“Ci opporremo con tutte le nostre forze alla volontà del centrodestra di cambiare la legge che previene e contrasta il Gioco d’azzardo patologico, una legge che nel 2016 abbiamo voluto con forza per far fronte a un vero dramma sociosanitario che colpisce principalmente le fasce più deboli della popolazione. A distanza di tre anni dall’entrata in vigore del provvedimento sono i dati a certificarne l’efficacia e siamo convinti che i risultati potrebbero ancora migliorare. Cambiare una legge che funziona, spazzando via ogni argine all’eccesso di offerta di gioco potrebbe avere un impatto disastroso” conclude il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Domenico Ravetti.

