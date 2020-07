Piemonte. Leone (Lega) a PressGiochi: “Determinati a modificare la retroattività, doveroso intervenire a supporto degli imprenditori del gioco legale”

“Come Lega non siamo assolutamente d’accordo sulla linea scelta con la legge n. 9 del 2016 che toglieva la possibilità agli operatori legali di poter proseguire con un’attività: quello sarà un punto su cui dibatteremo. E’ una mia personale battaglia come imprenditore, non è possibile fare un progetto e degli investimenti che poi per scelte politiche bisogna annullare e demolire. Questo per quanto riguarda la retroattività.

L’altro punto è fare una legge diversa da quella in vigore, perché i 500 mt del distanziometro è un numero eccessivo che penalizza pesantemente un comparto legale e favorisce l’illegalità e il sommerso. E’ doveroso, a maggior ragione in questo momento, dover intervenire a supporto dell’imprenditoria legale”.

Lo ha dichiarato a PressGiochi il consigliere della Lega in Piemonte Claudio Leone che ha recentemente presentato un progetto di legge sul gioco per modificare le disposizioni esistenti.

“Ho fatto una pdl sulla quale spero lavoreremo sulla massima condivisione, anche con le forze di minoranza. Abbiamo guardato anche alla legge regionale della Puglia e non capisco perché in altre regioni d’Italia partiti di sinistra appoggiano una legge di buon senso mentre in Piemonte ci sia una legge totalmente diversa. Questo sarà sicuramente uno dei nodi che porteremo nei prossimi consigli regionali. Inizieremo l’iter subito nella commissione che presiedo e non molleremo per portare a casa una legge importante per la nostra Regione”.

15 Minuti con PressGiochi – Leggi regionali e gioco: Campania vs Piemonte 15 Minuti con PressGiochi Leggi regionali e gioco: Campania vs Piemonteinsieme a:- Maria Antonietta Ciaramella – Pd Campania- Claudio Leone – Lega Piemonte- Avv. Geronimo Cardiahttps://www.pressgiochi.it/leggi-regionali-e-gioco-campania-vs-piemonte/74737 Pubblicato da PressGiochi su Venerdì 3 luglio 2020

