Piemonte, iniziano i lavori alla pdl sul gioco. Respinta la richiesta delle minoranze di rinviare i lavori

I Gruppi di minoranza hanno chiesto al Presidente del Consiglio della Regione Piemonte, Stefano Allasia, di rinviare la discussione della pdl sul gioco d’azzardo.

Raffaele Gallo Pd ha affermato: “Siccome parte già strano il percorso di votazione della legge e intanto sono stati inseriti dalla maggioranza molti emendamenti al testo stesso che lo modifica chiediamo più tempo per valutarli e semmai subemendarli”.

Dello stesso parere Marco Grimaldi di Liberi Uguali Verdi secondo cui: “Vorrei che il lavoro fatto dai miei colleghi che hanno preparato un sacco di emendamenti non venisse vanificato dagli emendamenti della maggioranza che ora modificano in toto la proposta Leone.

Non si può riscrivere la partita all’ultimo minuto. Anche se questo blitz è legale credo sia inaccettabile fare e procedere così. Occorre sospendete la seduta per le prossime ore per permetterci di vedere tutti gli emendamenti depositati. Serve maggior tempo per poterli valutare e subemendare.

Dateci il tempo di leggerli e valutarli.

Avete avuto il coraggio di presentare una legge all’ultimo minuto e anche di modificarla.

Così non si può iniziare”.

Per Sean Sacco M5S: “Anche noi abbiamo presentato diversi emendamenti. Ma se viene richiamata una legge in Aula vuol dire che deve essere perfetta per essere discussa senza la valutazione delle commissioni. Ora che la maggioranza, nella persona dello stesso firmatario (Leone) la modifichi con degli emendamenti questo non ha senso dal punto di vista procedurale.

Cambiano le carte in tavola, ma è necessario valutare le modifiche apportate. Sospendiamo la trattazione almeno fino al pomeriggio”.

Lo stesso Giorgio Bertola (Misto) ha affermato: “Chiedo che cambi l’ordine dei lavori visto che il testo è stato modificato dallo stesso primo firmatario in maniera importante. Si vogliono mettere in difficoltà le minoranze per impedire loro di intervenire”.

Per il consigliere Mario Giaccone (Chiamparino per il Piemonte): “Vi invito a riflettere perché larghissima parte della società civile ha preoccupazioni in merito alla legge sul gioco e alla sua modifica”.

Nonostante le richieste dei gruppi di minoranza, il Consiglio della Regione ha respinto le richieste di rinvio. Il presidente Allasio ha spiegato che per la presentazione dei subemendamenti i Gruppi hanno più tempo rispetto agli emendamenti quindi potrà essere realizzata nelle prossime ore.

Nonostante la votazione il consigliere Grimaldi ha chiesto ancora con insistenza la sospensione dei lavori dicendo che il Presidente Cirio avrebbe incontrato in mattinata i rappresentanti delle parti sociali contrari alla modifica della legge.

Il pres. Allasio ha chiarito che è l’ass. Tronzano ad incontrare le parti sociali.

Pressgiochi