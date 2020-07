Piemonte: in Commissione si inizia a lavorare ai pdl sul gioco pubblico

La IIIa e la IVa commissione del Consiglio regionale del Piemonte insieme alla Commissione Legalità discuteranno domani 23 luglio a partire dalle ore 11,30 le tre proposte di legge presentate in materia di gioco in questi ultimi mesi da M5S e Lega.

Una opposta all’altra, quella pentastellata per modificare e allungare la lista dei luoghi sensibili al gioco pubblico, e quella del Carroccio per eliminare la retroattività dalla legge vigente e per riformare complessivamente le disposizioni in materia.

La pdl a firma Giorgio Bertola reca “Determinazioni in merito all’esame della proposta di legge n. 53 “Modifiche alla legge regionale 2maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico)”, mentre le altre due a firma Claudio Leone recano “la proposta di legge n. 56 “Ulteriori modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 ‘Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico” e la proposta di legge n. 99 “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”.

PressGiochi