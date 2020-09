Piemonte: in commissione i pdl per la modifica alla legge sui giochi

Oggi, in Consiglio Regionale Piemonte, presso una commissione congiunta Legalità, Sanità e Attività produttive, inizierà l’esame dei progetti di modifica presentati dalla Lega.

Le due proposte, entrambe a firma Claudio Leone (Lega), recano una la modifica alla retroattività della legge sui giochi pubblici oggi in vigore, mentre l’altra mira a realizzare una nuova e completa regolamentazione del settore andando totalmente a sostituire le norme oggi vigenti.

“Il paradosso – fa notare il consigliere M5S, Giorgio Bertola – è che si tratta di due proposte in contraddizione tra loro, ma nessuna delle due può essere ritirata perchè in entrambi i casi il primo firmatario è il consigliere leghista Claudio Leone, sospeso dal suo partito per aver incassato il contributo statale da 600 euro destinato ai lavoratori autonomi e partite Iva piu’ colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia”.

Pressgiochi