Piemonte. I sindacati in campo per tutelare la dignità dei lavoratori

“Buona occupazione, legalità e tutela della salute pubblica possono correre insieme”: lo affermano i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl, e Uiltucs Uil a proposito della legge regionale piemontese sul gioco d’azzardo. “Condividiamo – chiariscono i tre sindacati – i principi sanciti dalla legge in vigore e gli obiettivi e le finalità che la stessa intende perseguire. E’ necessaria però una presa in carico delle ricadute occupazionali e la responsabilità di individuare soluzioni da parte della politica”. “Restituire dignità alle lavoratrici e ai lavoratori del gioco lecito pubblico in concessione – sottolineano – deve essere la parola d’ordine per un comparto chiuso dal 2020 causa Covid che coinvolge 150 mila addetti in tutta Italia, di cui una considerevole quantità in Piemonte. La pandemia ha costretto queste attività a una chiusura totale e il futuro sul piano occupazionale appare drammatico. Nonostante il ricorso massiccio agli ammortizzatori sociali, ancora in fortissimo ritardo sui pagamenti, i redditi si sono fortemente indeboliti”. “Le scelte del Governo Conte prima e del Governo Draghi dopo – aggiungono – rischiano di alimentare un sistema di gioco illegale e difficilmente perseguibile. Ad aggravare la situazione si sono aggiunte le normative regionali. Le prescrizioni e le limitazioni nate in periodo pre-Covid e che stanno entrando in vigore richiedono senso di responsabilità sociale, anche alla luce del contesto del tutto mutato”.