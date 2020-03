Piemonte. Federconsumatori: “Non ridurre, ma ampliare gli effetti della legge contro il gioco d’azzardo”

“Riteniamo che si debba preservare , se non ampliare, nella Iegge il divieto di collocare le macchinette slot presso scuole , banche, uffici postali, centri di raccolta per giovani ed anziani che riteniamo luoggi molto sensibili. Come anche riteniamo negativa Ia sospensiva prevista dal PDL 56 della limitazione orario di almeno tre ore dei suddetti , apparecchi”.

E’ quanto scrive Federconsumatori al Consiglio regionale del Piemonte in merito ad una modifica della legge sul gioco d’azzardo.

“La legge regionale 9/2016 senza bandire il gioco d’azzardo, si limita a disciplinare e a contenere l’offerta. lnoltre, nel 2016, Ia legge venne approvata all’unanimità e, come testimoniato da un recénte studio di IRES – ha dato notevoli benefici ai cittadini piemontesi e non ha determinate gli esiti negativi per le attività lavorative che alcuni paventavano.

Da tali analisi si evince che il gioco d’azzardo é diminuito del 9.7% (mentre in tutta ltalia, nello stesso_ periodo, é cresciuto), e Ie perdite economiche per i piemontesi sono scese del 17,8%. Sbagliato anche l’accostamento che alcuni fanno con l’aumento del gioco online. Aggiungiamo, infine, che su iniziativa dell‘Osservatorio Regionale sui Fenomeni di Usura Estorsione e Sovraindebitamento vengono annualmente destinate risorse della regione per attuare progetti di contrasto al gioco d’azzardo e che l’acuirsi di patologie da dipendenza aggravano la spesa sanitaria essendo peraltro la ludopatia ricompresa nei Lea. Occupandoci di sovraindebitamento sappiamo che la Iudopatia non solo spinge al sovraindebitamento ma rende anche la Iegge 3/2012 (detta salvasuicidi) inefficace in quanto la Iudopatia rende il soggetto sovraindebitato non “meritevoIe”.

Ribadiamo pertanto il nostro parere negative sulle modifiche che il PDL 56 (Lega) intende apportare alla legge ponendo come ultima riflessione le risultanze di inchieste della magistratura che dimostrano come in tale settore operino organizzazioni criminali e mafiose”.

