Piemonte. Emendamento su legge gioco. Il pres. Cirio incontra oggi i capigruppo

L’Assessore Marrone e il presidente Cirio incontreranno oggi alla 14,30 la conferenza dei capigruppo per discutere l’emendamento presentato dalla Lega per eliminare la retroattività della legge sul gioco patologico. L’incontro è stato richiesto con forza dagli eponenti dell’opposizione che hanno criticato fortemente la scelta di inserire nella legge Omnibus un emendamento in tal senso.

Durante il consiglio riunito in videoconferenza molti esponenti dei gruppi in Regione hanno avuto modo di intervenire sulla questione.

Il Consigliere Gallo ha affermato che “Questo comportamento segna i rapporti tra maggioranza e opposizione. Chiediamo un confronto con il presidente Cirio su questa questione per affrontare il tema del gioco e della ludopatia”.

Ad intervenire anche il presidente Baldi che ha affermato: “Ricordo che la legge per il contrasto al gioco patologico era stata votata all’unanimità. Abbiamo dalla nostra i dati. 770 milioni di perdite in meno in questo periodo, il 20% in meno. Questo ci dice che siamo davanti alla migliore legge italiana sulla questione. Ce lo dicono i professionisti. Avete tutto il tempo di ridiscuterla, di certo non potete modificarla così di notte come ladri. Incontriamoci ma chiediamo un confronto”.

Piemonte. Marello (Pd): “Ci batteremo contro la modifica alla legge sul gioco d’azzardo”

PressGiochi