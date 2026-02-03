Piemonte: ecco il testo del pdl del M5S contro il gioco d’azzardo patologico che chiede di tornare al ‘modello 2016’

2.Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’ articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno. Art. 3. (Modifica dell’ articolo 17 della legge regionale 19/2021 ) 1. All’ articolo 17 della legge regionale 19/2021 dopo il comma 2 è inserito il seguente: ”

2 bis. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16 comma 1, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. Art. 4. (Modifiche all’ articolo 19 della legge regionale 19/2021 ) 1. Al comma 5 dell’articolo 19 della legge regionale 19/2021 la parola “esclusiva” è soppressa. 2. Il comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 19/2021 è sostituito dal seguente: “

3.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le attività di cui all’articolo 16.

Art. 5. (Modifiche all’ articolo 23 della legge regionale 19/2021 )

1. Il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 19/2021 è sostituito dal seguente:

“1.L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 1 e 2 e all’articolo 18, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’ articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 nonché alla chiusura temporanea del medesimo da cinque a dieci giorni.

“.

Art. 6. (Modifiche all’ articolo 26 della legge regionale 19/2021 )

1. L’ art 26 della legge regionale 19/2021 è sostituito dal seguente: “

Art 26 (Norma finale).

1.Gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’ articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931 collocati all’interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico si adeguano a quanto previsto dall’ articolo 16 entro i diciotto mesi.

2. I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse si adeguano a quanto previsto dall’articolo 16 entro i tre anni.

3. I comuni possono prorogare fino a cinque anni la rimozione degli apparecchi per il gioco di cui all’ articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931 qualora gli stessi siano collocati all’interno dell’unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell’unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio comunale.

4. I gestori dei punti per il gioco si adeguano, entro sei mesi alla disposizione di cui all’articolo 7, comma 4.

“.

Art. 7. (Decorrenza dei termini)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 4 della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 , come sostituito dall’ articolo 6 della presente legge, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge 2. Gli esercenti di cui all’ articolo 26, comma 1, della legge regionale 19/2021 , in regola con le disposizioni di cui all’articolo 16 che, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro i quattro anni successivi al verificarsi di tale situazione. 3 I titolari di cui all’ articolo 26, comma 2, della legge regionale 19/2021 , in regola con le disposizioni di cui all’articolo 16 che, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro gli otto anni successivi al verificarsi di tale situazione.

Art. 8. (Clausola di invarianza)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione su Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.