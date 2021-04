Piemonte, contro la legge sul gioco dall’opposizione ostruzionismo senza se e senza ma

Le minoranze chiedono il rinvio in Commissione della legge regionale sul gioco a firma Leone n. 99.

Ci hanno provato chiedendo il rinvio causa emendamenti dell’ultimo minuto.

Lo hanno fatto invocando l’impossibile assenza del Presidente Cirio e chiamando in causa manifestazioni delle associazioni no-slot.

Ora chiedono che la legge venga rinviata in Commissione per una discussione più approfondita.

Per Grimaldi (Luv) sarebbe troppa mole di lavoro per il Consiglio valutare ogni singola proposta emendativa.

Una mattina, in Consiglio, passata a dar voce ad una manciata di consiglieri dell’opposizione, sempre gli stessi, con un presidente, Allasio, che non ha saputo tener testa al vigore, eccessivo in alcuni tratti ed irrispettoso della stessa presidenza, del consigliere Grimaldi. Dove erano, seppur presenti, i consiglieri a favore della legge?

Un ostruzionismo che alla fine, richiesta su rischiesta , sembra esser riuscito a far saltare una mattinata di lavori dell’aula. Ma la richiesta è stata respinta dall’Aula stessa.

I lavori riprenderanno nel pomeriggio.

Sono oltre 20mila gli emendamenti depositati, relativi alla proposta di legge Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP), presentata dal Claudio Leone (Lega) e richiamata in Aula per la discussione. La Pdl intende modificare l’attuale normativa sul gioco d’azzardo che ha delimitato e circoscritto la possibilità del gioco legale sul territorio, in particolare riducendo il numero di slot-machine.

Più di 15mila emendamenti sono stati depositati da Luv, altri da tutti i partiti di opposizione e alcuni anche di maggioranza.

PressGiochi