Piemonte, Consiglio regionale alla ricerca di sponsor, ma non si accettano legami con il gioco d’azzardo

Il Consiglio regionale del Piemonte è alla ricerca di sponsorizzazioni per la realizzazione di eventi di rilevanza pubblica, di iniziativa del Consiglio da svolgere nel corso del 2022. Tuttavia le attività legate al gaming non sono gradite.

Nel bando pubblicato in questi giorni si legge chiaramente che si prevede di “escludere in ogni caso le sponsorizzazioni riguardanti la propaganda di natura politica, sindacale o religiosa, la divulgazione di messaggi di odio, razzismo o violenza e la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, bevande alcoliche distillate, armi, materiale pornografico o all’attività di gioco d’azzardo”.

Quindi il gioco, pur essendo tra le attività tutelate dalla maggioranza guidata dal Presidente Cirio che si è strenuamente messa in discussione nell’ultimo anno per difendere le aziende legali del settore del gioco pubblico, resta tra gli esclusi in Regione.

