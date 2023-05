Piemonte. Cerutti (Lega): “Nessuna modifica prevista per la legge sul gioco del 2021”

“La modifica della legge regionale n. 9/2016 era un impegno preso durante la campagna elettorale e lo abbiamo mantenuto, abbiamo ascoltato le associazioni. La proposta di abrogazione della legge del 2021 seguirà l’iter in Commissione e in Aula, ma al momento non prevediamo alcuna modifica”.

Lo ha dichiarato Andrea Cerutti della Lega in Regione Piemonte in vista dell’approdo in Consiglio regionale della pdl di iniziativa popolare che mira a cambiare la norma del 2021.

La legge approvata dalla Giunta Cirio – afferma Cerutti, “ha salvato più di 2mila posti di lavoro nel settore del gioco lecito e legale. La nostra priorità sono la tutela dei lavoratori e gli investimenti nella prevenzione della dipendenza, per cui la Regione Piemonte ha destinato 600mila euro l’anno scorso”.

PressGiochi