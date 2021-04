Piemonte. Cerutti (Lega): “Mercoledì in Consiglio ridaremo dignità al comparto del gioco legale”

Mercoledì mattina in Consiglio Regionale entrerà in discussione la GAP, con l’approvazione di questa legge.

Lo afferma il consigliere della Lega Andrea cerutti parlando della discussione della proposta Leone che va a modificare la legge sul gioco d’azzardo in vigore in Piemonte.

“Ridaremo dignità ad un comparto maltrattato e angariato, salveremo migliaia di posti di lavoro spazzati via dal PD and C! Al Piemonte piace il gioco …Legale!” conclude Cerutti.

PressGiochi