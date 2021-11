Piemonte. Cane (Lega): “I dati confermano la nostra legge per la legalità nel gioco d’azzardo”

“Ciò che abbiamo sostenuto nella nostra legge per la legalità è confermato dai dati: il gioco legale rappresenta il vero argine a quello illegale che durante il lockdown ha registrato

“Ciò che abbiamo sostenuto nella nostra legge per la legalità è confermato dai dati: il gioco legale rappresenta il vero argine a quello illegale che durante il lockdown ha registrato un vero boom raddoppiando il suo giro d’affari!”.

Così Andrea Cane consigliere regionale della Lega in Piemonte commenta i dati pubblicati ieri nel rapporto Lottomatica Censis per il gioco legale. Un mondo da 150 mila lavoratori, 300 concessionari, 3.200 imprese e 80 mila punti vendita. Un settore troppo spesso “identificato con la sua versione patologica” sottacendo, al contrario, il suo valore “sociale ed economico”, regolamentato e controllato dallo Stato. Per questo il gioco legale rappresenta il vero argine a quello illegale che, durante il lockdown ha registrato un vero boom raddoppiando il suo giro d’affari.

Questa la sintesi del rapporto realizzato da Lottomatica e Censis sullo stato del gioco legale in Italia. Una filiera che durante il picco dell’emergenza pandemica ha lasciato per strada 22,2 miliardi di euro, di cui 4,1 destinati all’Erario, e che nel 2021 rischia di accentuare una crisi in corso da anni.

PressGiochi