Piemonte. Boffa (vicesindaco Alba): “Con la nuova legge sul gioco, inversione di tendenza nell’installazione delle slot machine”

Quale impatto ha avuto la nuova legge regionale piemontese sul gioco d’azzardo sulla città di Alba? La questione è stata sollevata, nel corso dell’ultimo Consiglio comunale da Anna Chiara Cavallotto, che ha chiesto all’Amministrazione se, come e quanto sia cambiata la realtà locale successivamente alle nuove disposizioni che hanno in parte allentato le disposizioni precedenti.

La risposta è arrivata dal vice sindaco Carlotta Boffa: «Come purtroppo era prevedibile, abbiamo assistito a una pur contenuta inversione di tendenza. Ad Alba sono 9 i locali pubblici che hanno deciso di ospitare nuovamente le “macchinette” e sono attive attualmente 4 sale da gioco. Cinque tabaccherie hanno reinstallato complessivamente sette apparecchi per il gioco. La situazione è tuttavia in continua evoluzione e questi numeri potrebbero cambiare nel corso delle prossime settimane. Allo stato attuale non siamo però in grado e non abbiamo l’autorità per derogare le norme previste dalla nuova legge regionale che regola la materia». In sede di replica, l’interrogante ha definito «una mancanza di coraggio» l’atteggiamento dell’Amministrazione.

PressGiochi