Piemonte. Bertola (Misto) presenta pregiudiziale: “La legge sul gioco non è realmente retroattiva. Circolano dati falsi”

Per il consigliere del Gruppo Misto Giorgio Bartola il dato che la legge n. 9 del 2016 è retroattiva è un dato falso.

In realtà la retroattività non c’è perché dà tempo 18 mesi e 3/5 anni in altri casi, per adeguarsi alle attività.

La stessa Monica Canalis, del PD, ribadisce che la legge nella forma non era retroattiva. La legge 9 non prevedeva incentivi a favore della delocalizzazione ma autorizzava un lasso di tempo per adeguarsi. Per questo non è stata impugnata dal Governo.

Ci rendiamo conto però che da alcuni esercizi la norma possa essere stata percepita come retroattiva non nella forma ma nella sostanza.

Gli emendamenti presentati da Leone invece, quelli sì, inseriscono una reale retroattività che porterà discriminazioni tra le attività del gioco. Occupiamoci di lavoro, tema sul quale anche noi della minoranza potremo fare mediazione”.

