Piemonte. Bertola (M4O): “Il Tar sconfessa la Giunta Cirio e mette un freno alla liberalizzazione delle slot machine”

“Gioco d’azzardo, il Tar sconfessa la Giunta Cirio e mette un freno alla liberalizzazione delle slot machine voluta con forza dal centrodestra.

I sindaci possono limitare gli orari di apertura delle sale slot, lo ha pronunciato il Tribunale Amministrativo Regionale in merito ad una controversia fra il comune di Centallo e una sala da gioco. Una decisione che non piacerà al centrodestra piemontese che in questi anni ha fatto di tutto per smantellare la più restrittiva legge 9/2016 istituita nella passata legislatura. Una norma che in pochissimo tempo aveva contribuito a far risparmiare milioni di euro al Piemonte tutelando allo stesso tempo la salute dei cittadini.

Il Tar, come già il Consiglio di Stato, in considerazione all’aumento dei disturbi legati al gioco d’azzardo patologico, i cui effetti sono stati equiparati a quelli delle droghe pesanti, ha ricordato che Comuni e Regioni hanno non solo la possibilità, ma il dovere di intervenire per per ridurre la diffusione di tali effetti!”.

Lo ha dichiarato il consigliere della Regione Piemonte Giorgio Bertola del gruppo M4O commentando una recente decisione del giudice del Tribunale amministrativo regionale.

PressGiochi