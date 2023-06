Piemonte. Bertola critica il Governo Meloni: “In regione, FdI ha favorito slot machine e gioco d’azzardo”

“No a qualunque droga”, Giorgia Meloni rispolvera la vecchia retorica proibizionista per distrarre l’attenzione dalle questioni scomode e dalle beghe del proprio Governo, come il MES e lo spinoso caso

Lo afferma Giorgio Bertola del Consiglio regionale del Piemonte.

“Eppure, vale la pena ricordarlo, Fratelli d’Italia e tutta la maggioranza di centrodestra in Piemonte, negli ultimi quattro anni, hanno promosso in ogni modo le slot machine e il gioco d’azzardo. Hanno favorito la crescita di una grave dipendenza per migliaia di persone, cancellando una legge regionale che aveva dimostrato la sua efficacia nel contrasto a questa grave piaga sociale.

I dati riguardanti gli importi giocati e le perdite, affermano infatti dalla Società Italiana Tossicodipendenze, hanno confermato, al di fuori di ogni dubbio, che il gioco d’azzardo, attraverso apparecchi automatici, agisca nello stesso modo delle droghe pesanti.”

