Piemonte. Avviso Pubblico: Tony Filoni promuove la cultura della legalità nel gioco d’azzardo

Per la prima volta il coordinatore provinciale di Avviso Pubblico sarà il sindaco di Mongrando, Tony Filoni, che ha dichiarato: “Si tratta di un impegno su cui ci stiamo spendendo molto, quello del gioco d’azzardo è un problema molto sentito anche nella nostra provincia. Nel resto d’Italia non è così, non vogliamo fare politica, almeno non in senso tradizionale, ma tenere le antenne dritte su quello che succede nella pubblica amministrazione, controllando che non ci siano storture. Perché le mafie non ci sono solo al Sud, non passa giorno senza che un consigliere o un sindaco venga minacciato dalla criminalità organizzata. A Biella non ci sono ancora stati casi eclatanti ma bisogna comunque stare bene attenti. Promuovere la cultura della legalità è un obiettivo fondamentale per chi amministra. In realtà di cose ne abbiamo fatte, basti pensare al flashmob davanti all’ospedale per il 2 Giugno. Oppure all’evento per ricordare Falcone. L’attività più importante riguarda però l’iniziativa con cui abbiamo cercato di coinvolgere tutti i comuni per chiedere di modificare la legge sul gioco d’azzardo, una battaglia che non dovrebbe avere colore politico”.

In vista del fatto che l’emendamento è stato ritirato dal centrodestra sembrerebbe che il flashmob verrà annullato.

